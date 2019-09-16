النائب آلان عون: "ما يؤسسّ له اليوم من توعية وحثّ على الفرز هو ما سيحمي البيئة في لبنان على المدى المتوسّط والطويل"

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حملة توعية بيئية حول فرز النفايات المنزلية في حاصبيا (قضاء بعبدا)

نظّمت هيئة التيار الوطني الحر في حاصبيا (قضاء بعبدا) حملة توعية بيئية حول فرز النفايات المنزلية برعاية وزير البيئة فادي جريصاتي ممثلاً بالدكتور مارك بيروتي الذي شرح خطة النفايات وأجرى عرض لأهداف فرز النفايات من المصدر وآلياته ودور البلديات فيه.

وشارك في اللقاء نائب بعبدا آلان عون ورئيس بلدية حاصبيا يوسف نصار ومختار البلدة فرنسوا هاشم وكاهن الرعية جان هاشم ومنسق هيئة قضاء بعبدا بشارة أبي جريس وأعضاؤها كما منسق هيئة حاصبيا ساسين هاشم وأعضاؤها وحشد من الأهالي.

وكان للنائب آلان عون كلمة أبرز ما جاء فيها:

"صحيح أن لا غنى عن حلول جذرية على المستوى المركزي يجب أن تقوم بها الحكومة على المدى القصير وتحسم أمرها لمعالجة مشكلة النفايات على مستوى البلد أكان عبر مطامر صحية أو معامل تفكك حراري، إنما أهمّية حملة التوعية التي تقوم بها وزارة البيئة اليوم للحثّ على فرز النفايات المنزلية من المصدر بالتعاون مع البلديات والإرتكاز عليها في تطبيق هذا الفرز، هي خطوة أساسية ستأتي بنتائج تدريجياً على المدى المتوسّط والطويل، وهي تؤسّس لحماية بيئتنا في المستقبل لأنه بقدر ما نفرز ونخفّف من حجم النفايات التي ستحتاج لمعالجة أو التي ستطمر، بقدر ما نوفّر من إستهلاك هذه البيئة.

وهذا العمل هو حلقة متكاملة تبدأ في كل منزل مروراً بالبلديات وصولاً لمعامل الفرز المركزية الى معامل المعالجة وآخرها طمر ما يبقى عصّي على المعالجة."