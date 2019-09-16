بالجرم المشهود... بين جونية وحالات!

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أصدت المديرية العامة لقوى الامن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي:

توافرت معلومات لمكتب مكافحة الإرهاب والجرائم الهامة في بيروت وجبل لبنان في وحدة الشرطة القضائية حول قيام شخصين يستخدمان سيارة من دون لوحات بترويج المخدرات على الاوتوستراد الساحلي بين منطقة جونية وحالات.

على الاثر، قامت قوة من المجموعة الخاصة في وحدة الشرطة القضائية بمراقبة هذه الطريق، بحيث اشتبهت بتاريخ 13/9/2019 بسيارة نوع "نيسان ساني" لون جردوني من دون لوحات، وبطريقة خاطفة جرى ضبطها وتوقيف من على متنها وهما كل من:

- ح. ش. (مواليد عام ١٩٨٥، لبناني)

- ز. م. (مواليد عام ١٩٩٧، سوري)

يقومان بترويج المخدرات.

وبتفتيش السيارة ضبطت القوة ٣٥ علبة بلاستيكية تحتوي مادة الكوكايين و٩ اكياس بداخلها كمية من مادة حشيشة الكيف، مسدس حربي و4 هواتف خليوية ومبلغ من المال.

التحقيق جارٍ بإشراف القضاء المختص.