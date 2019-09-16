أبي خليل وزاسيبكين جالا في سوق الغرب على مواقع ثقافية جمعت لبنان وروسيا تاريخياً

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بدعوة من بلدية سوق الغرب وتنظيم جمعية "إنماء الجبل"، قام النائب سيزار أبي خليل والسفير الروسي ألكسندر زاسيبكين بجولة على مواقع ثقافية جمعت لبنان وروسيا تاريخياً في منطقة سوق الغرب، وذلك بحضور النائب العميد أنطوان بانو والنائب السابق مروان أبو فاضل ومدير المركز الثقافي الروسي في بيروت فاديم زايشيكوف ونائبه دنيس كنيتشيف ووفد من حزب الله على رأسه مسؤول شعبة القماطية حسين النجار ممثلاً بالحاج بلال داغر ومسؤول العلاقات حسن نصرالدين ومنسق هيئة قضاء عاليه في التيار الوطني الحر أنطوان فرنسيس.

وشملت الجولة دير الشير للروم اللملكيين الكاثوليك في منطقة بمكّين ودير مار جرجس للروم الارثوذكس في سوق الغرب. وتم وضع لوحة تذكارية تخليداً لموقع المستشفى والمدرسة الموسكوبيتين العائدتين إلى أواخر القرن التاسع عشر في سوق الغرب.