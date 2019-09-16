درغام وطرابلسي: تبني الحريري مشروع قانون الهوية التربوية مقدمة لإقراره في أسرع وقت

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توجه عضوا تكتل "لبنان القوي" النائبان أسعد درغام وإدكار طرابلسي، بالتحية والتهنئة الى رئيسة لجنة التربية والثقافة النيابية بهية الحريري، على اعلانها ان صيدا ستكون اول مدينة تتبنى الرقم الالكتروني لكل طالب وهذا يؤكد تبنيها لمشروع قانون "الهوية التربوية" الذي تقدما به في شهر تموز الفائت، والذي يرمي إلى إعتماد هوية تربوية مع رقم مرمز للطالب اللبناني والأجنبي، ما من شأنه إحداث نقلة نوعية على صعيد التعليم في لبنان.

واعتبر النائبان درغام وطرابلسي في بيان مشترك "أن كلام النائب الحريري اليوم في صيدا عن تطبيق هذا المشروع، سيكون مقدمة لاقرار القانون بأسرع وقت ممكن، خصوصا أنه أدرج على جدول أعمال لجنة التربية النيابية، كما أثنيا على إهتمام وزارة التربية التي كلفت لجنة لدرس كيفية تنفيذ هذه الهوية التربوية الالكترونية ورقمها".

وشدد كل من درغام وطرابلسي على "أنهما سيتابعان هذا المشروع مع لجنة التربية النيابية ومختلف الكتل النيابية، لما له من أهمية على صعيد تطوير التعليم في لبنان".