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أسرار الصحف اللبنانية ليوم الاثنين 16-09-2019

16
SEPTEMBER
2019
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البناء

خفايا
قالت مصادر أمنية إنّ الصور المنشورة للعميل عامر الياس الفاخوري مع سياسيين لبنانيين ومنها صورته مع قائد الجيش ورئيس حزب الكتائب في مناسبات واستقبالات لا تعني شيئاً إلا حالة الميوعة في ترتيبات مثل هذه الاستقبالات والدعوات للمشاركة فيها التي لم يعد العملاء خط أحمر يمنع تخطيه فيها، لكن الصورة الوحيدة التي توحي بمعنى مختلف هي الفيديو الذي نشرته إبنة العميل لكلمة يلقيها في حفل لحزب القوات اللبنانية لأنّ ثمة فرقاً بين حضور مناسبة والتحدث من منبرها…

كواليس

قالت مصادر يمنية إنّ الإصرار على أنّ استهداف تجمع أرامكو السعودي ليس من صنع اليمنيين لا يهدف لاتهام إيران لأنّ الاتهام الدائم لأنصار الله أنهم ذراع إيرانية، وقالت إنّ الهدف هو ستر فضيحة العجز أمام اليمنيين المحاصرين وفشل الدفاعات السعودية والأميركية في منع أنصار الله من تحقيق أهدافهم، والأهمّ هو أنّ التسليم بأنّ الإستهداف يمني لا يتيح الإدانة للعملية طالما يتعرّض اليمن لعدوان سعودي وحصار سعودي وسيكون المنطقي هو المطالبة بوقف العدوان وفكّ الحصار مقابل المطالبة بوقف الاستهداف…

الجمهورية

طلب موفد أميركي من وزراء يحملون جنسية بلاده التصرف إنطلاقا من الموقف الأميركي في لبنان والخروج من المهادنات والمساومات تحت طائلة المسؤولية.

اللواء

همس
أبلغ مرجع حكومي بعض زواره عدم استعداده لتغيير النهج التحالفي الذي يسير عليه منذ التسوية الرئاسية، رغم الخسائر المتزايدة التي يسببها له في أوساط جمهوره، وخروج الإنتقادات إلى العلن!
غمز
لم تفلح المساعي التي بُذلت بعيداً عن الأضواء لمعالجة خلافات قطبي جناحين في فريق مرجع كبير في التوصل إلى نقاط مشتركة بينهما، بسبب تمسك كل فريق بمواقفه في إدارة الملفات المختلف عليها!
لغز
يتساءل وزير مقرب عن توقيت خروج وزراء القوات اللبنانية من الحكومة وكأن الأمر متوقع لدى جماعته بين أسبوع وآخر!

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