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عناوين الصحف اللبنانية ليوم الاثنين 16-09-2019

16
SEPTEMBER
2019
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الأخبار
اليمن يهزّ العالم
«تهديدات» أميركية لمسؤولين لبنانيين: ملف الفاخوري بيد أعضاء في الكونغرس
بو صعب لا يوقّع بريد الجيش منذ أسابيع
الموساد يواصل تسميمنا: نيتفليكس تعيد اختراع إيلي كوهين

البناء
الضربة اليمنية لأرامكو تسبّب هستيريا أميركية خليجية... وأوروبا تُودِع 15 مليار في «أنستكس»
اعتصام حاشد في معتقل الخيام: اعدلوا كي لا يتولّى الشعب الأمر بيده
الحكومة تواصل التعيينات... و«القوات» تشاغب... وباسيل: العلاقة ببرّي جيدة وتتحسّن

الجمهورية
المنطقة بين الإنفجارات... والمفاوضات
الفرقاطة الأميركية.. رسالة سياسية
سقوط "حل الدولتين" في لبنان
واشنطن: ما تأخر تنفيذه في القرار 1559 سينفذ قريبا
3 نماذج للانهيار.. و"حزب الله" يختار

اللواء
موازنة متوازِنة لإغواء دول «سيدر» بإطلاق مشاريع لبنان
الحريري في كليمنصو يتحدّث عن «إقتصاد نازل».. وباسيل ينفتح على التيارات الإسلامية ويُحاصِر المسيحية
هجوم أرامكو: بومبيو يتهم إيران ويلمح لأجواء العراق
إنتخابات تونس: القروي وسعيّد للاعادة
الإنتخابات الإسرائيلية غدا: فوز نتنياهو أم إزاحته عن الحكم؟

الديار
أخطر أزمة نفطية منذ أزمة العام 1973 والحوثيون يُهاجمون منشآت نفطية داخل المملكة
صدّمة في أسواق النفط والمخاوف من ارتفاع كبير في أسعار المحروقات
الموازنة إلى مجلس الوزراء غدًا وغياب واضح لمكافحة الفساد

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