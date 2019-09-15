موازنة 2020 وسلة تعيينات يحرص على تحقيقها رئيس الجمهورية

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في لبنان تنقضي الاسابيع تباعا على وقع تطورات متسارعة، واذا كان هذا الاسبوع شهد متابعةً واسعة لقضية العميل عامر الفاخوري ، فهو اختُتم على سجال قواتي كتائبي .

الاسبوع الثالث من ايلول، وعلى ما يرى مراقبون، مقبلٌ على ايجابياتٍ ستُترجم في جلسة مجلس الوزراء المنتظرة الثلثاء ، حيث تَحضر موازنة العام 2020 على طاولة البحث لقراءة اولية تؤكد من خلالها الحكومة الالتزام بالمهل الدستورية وعَبرها بالاصلاحات التي تعهدت بها في سياقِ مسار طويل .

جلسة الثلثاء تَستكمل ايضا التعيينات في اكثر من منصب اهمها الامين العام للمجلس الاعلى للخصخصة ، علما ان الاتصالات تكثّفت على اكثر من مستوى لاخراج سلّة كاملة اساسها مرة جديدة الكفاءة والمناقبية على ما يحرص رئيس الجمهورية العماد ميشال عون .

هذه الايجابيات على الساحة المحلية ، سيحملها رئيس الجمهورية العماد ميشال عون الى نيويورك حيث يشارك في اعمال الجمعية العامة للامم المتحدة ، كما يحملها رئيس الحكومة سعد الحريري الى باريس حيث يلتقي الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون الاسبوع المقبل بما يُعتبر محطة مفصلية في مشوار سيدر . فالحريري الذي اعلن نهاية الاسبوع ان تفعيل مقررات سيدر سينطلق بعد لقائه ماكرون، تحدث عن بدء الاستفادة من القروض . وهنا يسأل البعض عن الشكل الذي ستأخذه هذه القروض ، وكيفية التعامل معها ، اضافة لقدرتها على تنشيط الوضع الاقتصادي واعطاء حيّز للاستقرار الاقتصادي تزامنا مع الاستقرار الامني الذي تنعم فيه البلاد .

في كل الاحوال، اللبنانيون الليلة على موعد مع جبران، وهو عنوان الاطلالة التي يخص فيها رئيسُ التيار الوطني الحر الوزير جبران باسيل الاوتيفي اعتبارا من التاسعة والنصف، في بدء لايته الثانية على رأس التيار. اطلالةٌ من المرتقب ان تتضمن جولةً على الشأن الداخلي للتيار، اضافة الى الموقف من العناوين المطروحة راهنا على الساحة اللبنانية.