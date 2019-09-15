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نشر رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب السابق وليد جنبلاط في تغريدة على حسابه عبر "تويتر"، صورة للرئيس السوري بشار الاسد بجانب المخرج السوري نجدت أنزور.



وارفق الصورة بالقول: "هل يستغرب المرء من اشباه الرجال ان يحتقروا شعبهم بعد ان ابادوا وهجروا وعذبوا معظم الشعب السوري؟".



وقال: "ها هو الحقد وتجاهل النظام الاسدي للدروز في الثورة السورية بقيادة سلطان الاطرش، وها هم يحتقرون الذين قاتلوا معهم كعصام زهرالدين والمئات من الضباط والجنود".

وختم جنبلاط: "حقدهم اعمى نعرفه جيدا".

يذكر ان وزارة الثقافة السورية اعلنت تأجيل عرض فيلم "دم النخيل" للمخرج أنزور، الى حين اجراء تعديلات فيه، وذلك بعد يومين من عرضه للمرة الأولى في حفل خاص حضره الأسد وزوجته أسماء.