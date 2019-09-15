بعد جهود وزارة الخارجية في قضية اعتقال اللبناني حسن جابـر... السلطات الإثيوبية تفرج عنه

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صدر عن وزارة الخارجية والمغتربين البيان التالي:

"بعد استدعــاء وزارة الخارجية والمغتربين للقائم بالأعمال الإثيوبي في بيروت يوم الجمعة الواقع فيه 13/9/2019، بناء على توجيهات وزير الخارجية وبعد استمهاله حتى يوم غدٍ الإثنيـن في 16/9/2019، لكشف ملابسات إعتقال المـواطن اللبـناني حسن محمد جابـر في مطار أديس أبـابا مساء السبت الفـائت، ولإزالة الغموض والتعتـيم اللـذَيـن يلفّــان هذه الواقعة الهجينة؛ وبعد الجهود المبذولة، لاسيـما مع سفارتنا لدى جمهورية الغابون الصديقة مع السلطات في ليبرفيل، ولبعثتنـا لدى جامعة الدول العـربيـة، أُفــدنـا صباح اليـوم الأحد في 15/9/2019، بأن السلطات الإثيـوبية قد أفرجت عن السـيد جابر، على أنه سيعود من إثيوبيا إلى الغابـون حيث نتـرقّب عودته سـالماً حـراً وآمـناً، ومنها لاحـقاً إلى لبـنان."