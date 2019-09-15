نصري لحود: نشر صورة القائد مع عميل محاولة مكشوفة وفاشلة!

A + A -

استنكر القنصل المحامي نصري لحود محاولات ادخال قائد الجيش العماد جوزاف عون ببازرات صغيرة، مشددا على ان نشر صورة القائد مع عميل محاولة مكشوفة وفاشلة من قبل بعض المتضررين من ضبط الأمن ومحاربة الإرهاب

ودعا لحود الى ابعاد الجيش عن التجاذبات والخلافات والتكاتف حول المؤسسة العسكرية لأنّها الحصن الأخير للحفاظ على لبنان واداراته وانقاذ الدولة من يد الفساد والغدر.

واعلن لحود ان الشخصيات الأمنية والسياسية معرضة في ايّ لحظة لإلتقاط صورة مع ايّ شخص في لبنان وفي الخارج في مناسبات عامة وهذا الأمر برّرته قيادة الجيش ببيان رسمي، ولذلك من واجب المعنيين ترك الجيش يقوم بمهامه وتأمين حاجاته في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة ودعمه بدلا من تلفيق الشائعات والأخبار الرخيصة التي لا تفيد مصلحة الوطن والمواطن.