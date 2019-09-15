الرئيس عون يتحضّر للسفر إلى نيويورك... والحريري لتنفيذ "مزامير سيدر" في باريس

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قالت صحيفة "الأنباء" الكويتية إنّه "بالنسبة للمواعيد التي تزدحم بها الأجندة اللبنانية، خلال هذا الأسبوع، تحضيرات الرئيس ميشال عون للسفر الى نيويورك، حيث سيلقي كلمة لبنان في افتتاح الدورة السنوية للأمم المتحدة، وعنوانها التفاؤل بالاقتصاد اللبناني ونقيضه الحال السائد على الحدود الجنوبية البرية والبحرية، حيث تصر اسرائيل على مد اليد الى مكامن النفط والغاز في المياه اللبنانية، مع الخرق الدائم لسيادة لبنان في بره وسمائه".



بدوره، رئيس الحكومة سعد الحريري على موعد مع الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون في العشرين من أيلول الجاري سعيا لقراءة اخيرة لمزامير مؤتمر «سيدر» على امل وضعها موضع التنفيذ، وهناك جولة اوروبية ـ اميركية لوزير الخارجية جبران باسيل، تبدأ في لندن ومنها الى واشنطن، لافتتاح المؤتمر الاغترابي الرابع وأخيرا الى نيويورك، حيث المقعد الخلفي من مقصورة لبنان في قاعة الأمم المتحدة وراء رئيس الجمهورية.