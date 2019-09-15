السلطات السورية تفتح ممرا جديدا للراغبين بالخروج من منطقة إدلب

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أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن السلطات السورية نظمت عمل ممر إنساني جديد لضمان الخروج الآمن للمدنيين والمسلحين الراغبين في تسوية أوضاعهم من منطقة إدلب لخفض التصعيد شمال غرب سوريا.



وقال مدير مركز حميميم لمصالحة الأطراف المتناحرة في سوريا والتابع لوزارة الدفاع الروسية، اللواء ألكسي باكين، في بيان أصدره مساء أمس: "بهدف تمكين الخروج الطوعي والآمن للسكان المدنيين والمسلحين الراغبين في إلقاء أسلحتهم من منطقة إدلب لخفض التصعيد، قامت الحكومة السورية، منذ يوم 13 سبتمبر، بتأمين ممر إنساني ومعبر للخروج قرب مدينة أبو الظهور".

وأشار باكين إلى أن السلطات السورية جهزت للأشخاص الخارجين من أراضي سيطرة التشكيلات المسلحة غير الشرعية نقاطا لتقديم الإسعافات ومياه الشرب والأغذية الساخنة والمستلزمات الأساسية، كما تم تخصيص وسائل خاصة لنقل المواطنين إلى المناطق الآمنة.