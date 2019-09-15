عناوين الصحف ليوم الأحد 15 أيلول 2019

A + A -

النهار: نقاش الموازنة يختلط باستهدافات مريبة... وذكرى بشير إدانة صارخة "للدولة المتواطئة"



الديار: من الذي ألغى بعض الأسماء من القرار 303 بشأن العملاء وعادوا ؟

أكثر من 230 عميلاً عادوا خلال 4 أشهر بجوازات سفر أميركيّة

عامر فاخوري اعترف بما قام به وقال أنه نفذ تحت الضغط الإسرائيلي



الشرق الأوسط: القضاء يتابع التحقيقات في ملف الفاخوري والجدل يتسع إلى الإطار السياسي

الادعاء طالب إدانته بجرائم تصل عقوبتها إلى الإعدام



الأنباء: عون يتحضر لنشر التفاؤل اللبناني في نيويورك والحريري لتنفيذ «مزامير سيدر» في باريس

لبنان: قضية العميل فاخوري تستحضر أوجاع مرحلة الاجتياح الإسرائيلي

الوطن السورية: مشاورات روسية سورية عشية القمة الثلاثية للدول الضامنة في أنقرة … معلومات عن تعثر الإعلان عن «اللجنة الدستورية»