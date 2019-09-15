عناوين الصحف ليوم الأحد 15 أيلول 2019

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النهار: نقاش الموازنة يختلط باستهدافات مريبة... وذكرى بشير إدانة صارخة "للدولة المتواطئة"
الديار: من الذي ألغى بعض الأسماء من القرار 303 بشأن العملاء وعادوا ؟
أكثر من 230 عميلاً عادوا خلال 4 أشهر بجوازات سفر أميركيّة
عامر فاخوري اعترف بما قام به وقال أنه نفذ تحت الضغط الإسرائيلي
الشرق الأوسط: القضاء يتابع التحقيقات في ملف الفاخوري والجدل يتسع إلى الإطار السياسي
الادعاء طالب إدانته بجرائم تصل عقوبتها إلى الإعدام
الأنباء: عون يتحضر لنشر التفاؤل اللبناني في نيويورك والحريري لتنفيذ «مزامير سيدر» في باريس
لبنان: قضية العميل فاخوري تستحضر أوجاع مرحلة الاجتياح الإسرائيلي
الوطن السورية: مشاورات روسية سورية عشية القمة الثلاثية للدول الضامنة في أنقرة … معلومات عن تعثر الإعلان عن «اللجنة الدستورية»