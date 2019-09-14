الفاخوري اعترف بجرائمه: لقد كنت قاسيا مع الموقوفين.. وهذا ما سيواجهه الثلاثاء

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كشفت "المنار" أن العميل عامر الفاخوري اعترف بأن كل ما تعرض له المعتقلون في سجن الخيام تم بعلمه: الصعق بالكهرباء، التعليق على العامود، الضرب المبرح، السجن الانفرادي، وقمع انتفاضة المعتقل ورمي القنابل الدخانية التي ادت لاستشهاد اسيرين، وقال:"لقد كنت قاسيا مع الموقوفين".

واضافت المعلومات أن الفاخوري حاول قبل مدة الحصول على جواز سفر لبناني من السفارة اللبنانية في واشنطن لكن الامن العام رفض ذلك واحال ملفه للتقصي والتحقيق،وقد حصل منذ اشهر على الجنسية الاميركية وقدم الى لبنان بجواز السفر الاميركي بعدما تم تنظيف سجله.

وأعلنت أن العميل عامر الفاخوري كانت لديه مكانة لدى العدو الاسرائيلي بحيث تم ابلاغه مع قلة من العملاء بموعد انسحاب العدو عام ٢٠٠٠ قبل ٣ ايام من حصوله في حين ابلغ العملاء الآخرون قبل يوم واحد ، حينها توجّه الفاخوري الى نهاريا وعمل مع "الشاباك".

واشارت إلى أن الثلاثاء سيمثل العميل الفاخوري امام قاضي التحقيق العسكري نجاة أبو شقرا وأوّل ورقة في يدها لتسجنه امتلاكه الهوية الاسرائيلية وهذا لا يسقط بتقادم الزّمن.