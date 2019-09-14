مسيرة قسطنطين الاول مستمرة: بهذه العلامة تنتصر

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مقدمة نشرة أخبار الـOTV:

احتشدت المواقف والتطورات الدولية والاقليمية والمحلية هذا الاسبوع من واشنطن الى موسكو الى تل ابيب الى حارة حريك الى بعبدا لترسم المشهدية الاتية : الموفد الاميركي دايفيد شينكر يدعو الدولة اللبنانية بما يشبه التحذير المبطن الى تكثيف جهودها في جميع الملفات المعنية لعدم افساح المجال امام حزب الله للامساك بزمام المبادرة نيابة عن الدولة اللبنانية الامر الذي يضع لبنان في دائرة الخطر كما حذّر وبرّر . لكن اللافت في مواقفه هو تنبيهه الى انهيار وقف النار بين اسرائيل وحزب الله على الحدود ولم يقل بين لبنان واسرائيل بموجب القرار 1701 . شينكر الملتحي على خلاف باقي الديبلوماسيين الاميركيين الذين يفدون الى لبنان يوجه النصح والارشاد الى من يعنيهم الامر بأن حزب الله هو جزء من المشكلة ان لم يكن كلها ولن يكون جزءا من الحل - اي حل - ويتخطى في قراءته السلسلة الشرقية ليعلن ان النازحين السوريين في لبنان لن يعودوا الى ديارهم طالما الاسد موجود من دون ان يقدم اي تصور او بديل وهو الذي اتفق رئيسه مع فلاديمير بوتين في هلسنكي على ما عٌرف بالمبادرة الروسية لاعادة النازحين. ومن حارة حريك رد الامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله على شينكر وادارته التي اضافت 4 قياديين جددا من الحزب على لائحة العقوبات متحدثا عن تعاط مختلف مع الاميركيين في موضوع العقوبات ملقيا باللائمة على الدولة اللبنانية لتعاطيها غير المناسب وغير المتكافىء مع العقوبات الاميركية واكتفائها باعلان الالتزام بما تقرره واشنطن في موضوع المصارف والعقوبات .



وعلى مسافة ايام من الانتخابات الاسرائيلية اقال دونالد ترامب مستشاره للامن القومي جون بولتون في خطوة اراحت ايران واقلقت اسرائيل التي رد رئيس وزرائها بنيامين نتنياهو المستميت في سبيل تمديد بقائه في السلطة , رد بخبطة شعبوية اكثر منها خطوة واقعية . فبعد ضم القدس وضم الجولان ها هو نتنياهو يعلن انه في حال فوزه بالانتخابات المقبلة سيقوم بضم غور الاردن الى اسرائيل ضاربا عرض الحائط باتفاقية السلام الموقعة بين رابين والحسين بن طلال برعاية كلينتون العام 1994 في وادي عربة . وليس بعيدا من غور الاردن غزل متصاعد بين موسكو وتل ابيب وعلاقة تزداد وثوقا على الصعيد الشخصي بين نتنياهو وبوتين تترجم بزيارات مكوكية لنتنياهو الى موسكو وبزيارة سيقوم بها بوتين الى اسرائيل في المدى القريب ونصف مليون سائح روسي في اسرائيل و11 مليار دولار استثمارات روسية فيها وتعاون دولي لمواجهة ما سموه الارهاب الدولي في سوريا واقتناع بوتين بمقترح اسرائيلي قوامه الية تنسيق ثلاثية دائمة بين روسيا واميركا واسرائيل.



واليوم 14 ايلول عيد ارتفاع الصليب وذكرى استشهاد رئيس . بعد 37 عاما يبقى بشير الجميل شارة نصر وعلامة فخر. درع كرامة ورمز مقاومة . كالشهب سطع وكالبرق لمع وكالنجم هوى ووقع . بعد 37 عاما والى سنين طويلة سيبقى مع الاف والاف الذين سبقوه : ذاكرتنا وذكرانا , شهداءنا وجرحانا , جبالنا وقرانا , لاجل الارض والوطن , لاجل الملك الذي لا نهاية لملكه . بعد 37 عاما وفي 14 ايلول مسيرة قسطنطين الاول مستمرة : بهذه العلامة تنتصر