بعد مرور ثلاثة أيام على اختفائه.. قزحيا جبرايل لا يزال مفقوداً

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ناشدت عائلة المواطن قزحيا عبدو جبرايل (69 عاماً) المفقود منذ ثلاثة أيام في جوار منطقة بعبدات، كل من يعرف عنه شيئاً الاتصال على الرقم 70555103.

وكان قزحيا قد فُقد منذ ظهر يوم الخميس وقد شوهد للمرة الأخيرة في ساحة بعبدات، ولم تظهر أية معطيات جديدة في القضية حتى الساعة.





وكانت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي قد أصدرت يوم الجمعة بياناً في هذا الإطار جاء فيه:

تُعمّم المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، بناءً على إشارة القضاء المختص، صورة المفقود:

قزحيا عبدو جبرايل (مواليد عام 1950، لبناني) الذي فُقِد بتاريخ 12/9/2019 بحيث غادر منزله الكائن في محلة قنابة بعبدات متوجهاً إلى منزل شقيقته في بلدة بعبدات، ولم يعُد حتى تاريخه. لذلك، يرجى من المواطنين الكرام الذين شاهدوه ولديهم أي معلومة عنه أو عن مكانه، الاتصال بفصيلة برمانا على الرقم 860226/04 للإدلاء بما لديهم من معلومات.