الكشف عن المسار القضائي الكامل لقضية العميل الفاخوري!

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كشف مدير مركز الإرتكاز الإعلامي سالم زهران، المسار القضائي الكامل لقضية العميل عامر الياس الفاخوري والذي بدأ عام 1996، وأشار إلى أنه "حكم 15 سنة غيابية بتهمة الاتصال مع العدو في 24-7-1996 وبتاريخ 3-8-2018 حصل على قرار يفيد بإسقاط الحكم لمرور الزمن بناء لطلب عبر محاميه".



وتابع زهران: "في 4-9-2019 وصل فاخوري إلى مطار بيروت وتبين على نظام المعلومات انه شطب عن برقية 303 بالرغم انها المرة الأولى التي يدخل فيها لبنان، هَاتَف أمن عام المطار المديرية العامة للأمن العام وكان القرار بحجز جواز السفر للمراجعة فخرج من المطار وتم مصادرة جواز السفر ثم حضر للمراجعة في 12-9-2019 برفقة العميد أ.غ. من مخابرات الجنوب وهذا ما لفت الأنظار وتم التحقيق معه وتم فتح السجلات من جديد".



وتابع: "في 13-9-2019 بدأ الضغط الاعلامي والشعبي الذي تجلى بالتظاهر امام قصر العدل معززاً لمواقف من حركة امل وحزب الله ومحامين وأسرى محررين بينهم سهى بشارة تقدموا بإخبار الى النيابة العامة بحق العميل ومن يظهره التحقيق متورطاً ثم قام القضاء العسكري بإشراف من القاضي بيتر جرمانوس باستدعاء العميد المذكور للتحقيق وادعى على الفاخوري في الاراضي اللبنانية وخارجها بإقدامه بالاشتراك مع كل من يظهره التحقيق على اجراء تواصل مع العملاء الاسرائيليين وتجنيد اشخاص لصالح العدو والتسبب بتعذيب وقتل لبنانيين بموجب المواد المنصوص عليها في قانون العقوبات والتي تصل إلى الاعدام وتمّ توقيف العميل والعميد والتأكيد من قبله على أنّ العميد تصرّف بمفرده ولا علاقة له بالجيش وأتمنى أن يكون كذلك".



ونوه زهران بجرأة الأمن العام واللواء عباس ابراهيم بالتعاطي مع قضية الفاخوري، وقال: "الأمن العام تصرّف بجرأة والعميل كان بمثابة "بالون اختبار" لمعرفة كيف سيتمّ التعاطي مع العملاء في لبنان".



واعتبر زهران أن "الفاخوري كان يظن أن الجواز السفر الأميركي سيحميه لكنه "أكل الضرب"، ودعا إلى "محاكمة الفاخوري ومحاسبته ليكون عبرة للآخرين".



وختم زهران بضرورة ذهاب التحقيق بعيداً لتحديد الجهة التي قامت بشطب اسم فاخوري عن لائحة البرقية 303 وبالتالي سهلت عودته.