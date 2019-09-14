مقتل حمزة بن لادن.. بهذه الطريقة!

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أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، السبت، أن حمزة بن لادن القيادي في تنظيم "القاعدة" الارهابي ونجل أسامة بن لادن، قد قتل في عملية أميركية لمكافحة الإرهاب في منطقة أفغانستان وباكستان.

وولد حمزة في النصف الثاني من الثمانينيات، وهو ابن أسامة من خيرية صابر، ثالث زيجات زعيم "القاعدة". ويحمل حمزة الرقم 15 من أبناء أسامة بن لادن البالغ عددهم 20، كما أنه عاش طفولته في أبوت أباد بباكستان، المدينة ذاتها التي قتل بها والده عام 2011 على يد قوات أميركية خاصة.

تزوج حمزة من ابنة عبد الله أحمد عبد الله أحد قادة "القاعدة" الكبار، وانتشر مقطع فيديو لزفافه في نفس المجمع السكني الذي شهد مقتل والده في أبوت باد، كما أن أقارب له قالوا لصحيفة "غارديان" البريطانية في مقابلة عام 2018 إنه تزوج أيضا من ابنة محمد عطا، المنفذ الأهم لهجمات 11 ايلول.

كان أسامة بن لادن يضع كامل ثقته في ابنه حمزة واختاره ليكون خليفة له بعد رحيله، وذلك حسب وثائق كشفت عنها وكالة "فرانس برس" قبل حوالي 14 عاما.

ورافق حمزة والده إلى أفغانستان قبل هجمات 11 ايلول 2001، وهناك تتلمذ على يديه، وتعلم استخدام الأسلحة.

وفي أعقاب الهجمات على برجي مركز التجارة العالمي في نيويورك التي خطط لها أسامة بن لادن، انفصل حمزة عن والده وقضى عدة سنوات من عمره في إيران برفقة أقارب آخرين.