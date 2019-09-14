الساحلي: نتساءل عن الجهة التي كانت وراء عودة العميل عامر الفاخوري

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رأى مسؤول ملف النازحين في حزب الله النائب السابق نوار الساحلي "أنّ العميل يبقى عميلاً ولو مرّ الزمن قانوناً على احدى جرائمه فالعمالة بصورة خاصة لشخص مثل جزار الخيام المدعو عامر فاخوري الذي تمادى في جرم العمالة ومكث لفترة طويلة في الكيان الصهيوني وتعامل بشكل موثّق مع الاحتلال وهذا يؤكد استمرارية الجرم".



وقال الموسوي في تصريح له: "إننا نستغرب الطريقة التي عاد بها هذا العميل ونتساءل عن الجهة التي كانت وراء العودة والتوقيت المريب لها، واستغلال الإجحاف في القانون اللبناني لجهة إسقاط الحكم بمرور الزمن، لكننا نؤكد ان افعال العميل المدعو عامر فاخوري هي جرائم مستمرة لا ينطلي عليها مرور الزمن".



وأضاف: وعليه فاننا نضع هذا الأمر برسم القضاء اللبناني الذي نثق به وأمام الرأي العام لمعرفة الجهة التي ساهمت في عودته والتوقيت والهدف من ذلك.