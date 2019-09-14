كدمات على جسم ابن السنة والشهرين... تعرض للعنف في الحضانة!!

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في مشهد مستفز، وليس الأول من نوعه في لبنان، تعرض طفل صغير، عمره لا يتخطى السنة والشهرين لضرب مؤذٍ وتعنيف ظاهر من قبل سيدة تعمل في احدى الحصانات في طرابلس.



موقع VDLNews تواصل مع والد الصبي، الذي رفض الكشف عن اسمه أو اسم ابنه.



لكنه أكد أن "مديرة الحضانة اتخذت التدابير اللازمة بحق الموظفة التي أقدمت على هذا الفعل الجرمي، وطردتها من دار الحضانة".



وشدد الوالد على أن "ابني بدأ يتحسن وصحته جيدة، ونشكر المديرة على متابعتها السريعة للقضية وتحركها الفوري"، مشيراً الى أنه "لا نريد أن نتوسع في القصة أكثر، خاصة بعد أن تأكدنا بأن ابننا أصبح بأمان".