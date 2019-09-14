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الرئيس عون التقى نقيب المحررين واطلع منه على اوضاع الاعلاميين

14
SEPTEMBER
2019
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استقبل رئيس الجمهورية العماد ميشال عون قبل ظهر اليوم نقيب محرري الصحافة اللبنانية جوزيف القصيفي، واطلع منه على عمل النقابة وأوضاع العاملين في الصحافة والاعلام في ضوء الصعوبات التي يعانيها هذا القطاع.

 

بعد اللقاء، قال القصيفي: "تشرفت بزيارة فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، وكانت مناسبة لعرض الوضع العام في البلاد في ضوء التحديات الضاغطة اقتصاديا، معيشيا وماليا، ولمست لدى فخامته إصرارا على التصدي لهذه التحديات بروح المسؤولية المعهودة فيه بالتعاون مع الحكومة والهيئات المعنية بهذه الملفات".

 

وتابع: "بطبيعة الحال عرضت لفخامة الرئيس الواقع المأساوي الذي يعيشه قطاع الصحافة والاعلام ودور الدولة في دعمه. كما أكدت لفخامته موقف نقابة المحررين الثابت لجهة اعتبار قانون المطبوعات هو مرجعية البت في الدعاوى المتصلة بمخالفات النشر، وهو ما يجب ان يعتمد في كل قضية ترفع على صحافي او مطبوعة. وأكدت حرص النقابة على حرية الصحافة والاعلام وان تقترن ممارسة هذه الحرية بروح المسؤولية الوطنية".

 

وختم القصيفي: "وضعت فخامته في جو اللقاء الذي عقد يوم الخميس الفائت في نقابة المحررين وضم نقابات العاملين في وسائل الاعلام كافة، والذي انبثق منه اتحاد يهدف الى رفع شأن المهنة وتأمين مصالح أبنائها وإيجاد إطار مرجعي ينظم عملهم".

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