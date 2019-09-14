كيف هو حال الطقس غداً؟

A + A -

توقعت مصلحة الأرصاد الجوية في ادارة الطيران المدني ان يكون الطقس غدا الاحد غائما جزئيا الى غائم، مع أمطار متفرقة مصحوبة برياح ناشطة وبرق ورعد أحيانا، كما تنخفض درجات الحرارة، ويتشكل الضباب على المرتفعات. وجاء في النشرة الآتي:



- الحال العامة: منخفض جوي جنوب غرب تركيا يؤثر تدريجيا على الحوض الشرقي للمتوسط يؤدي الى طقس متقلب وماطر أحيانا اعتبارا من بعد ظهر اليوم السبت.



- الطقس المتوقع في لبنان: السبت: غائم جزئيا يتحول تدريجيا بعد الظهر الى غائم، دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة، وتصبح الاجواء مهيأة لتساقط أمطار خفيفة، خاصة في المناطق الشمالية، كما يتوقع حدوث برق ورعد بشكل متفرق. الأحد: غائم جزئيا الى غائم، مع أمطار متفرقة مصحوبة برياح ناشطة وبرق ورعد أحيانا، كما تنخفض درجات الحرارة. ويتشكل الضباب على المرتفعات. الإثنين: غائم جزئيا إلى غائم، مع ضباب على المرتفعات، وتساقط أمطار خفيفة صباحا دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة.



- درجات الحرارة المتوقعة: على الساحل من 21 الى 32 درجة. فوق الجبال من 12 الى 26 درجة . في الداخل من 14 الى 33 درجة.



- الرياح السطحية: جنوبية غربية، سرعتها بين 10 و 35 كم/س.



- الانقشاع: متوسط على الساحل، يسوء أحيانا على المرتفعات بسبب الضباب.



- الرطوبة النسبية على الساحل: بين 60% و 80%.



- حال البحر: مائج. حرارة سطح الماء: 28°م.



- الضغط الجوي: 1010 HPA أي ما يعادل: 758 ملم زئبق.



- ساعة شروق الشمس: 06,20 ساعة غروب الشمس: 18,47.