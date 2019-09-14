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الحريري الى باريس الاسبوع المقبل

14
SEPTEMBER
2019
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اشارت "الجمهورية" إلى أن الحريري سيتوجّه الى باريس بعد جلسة مجلس الوزراء الثلثاء المقبل، ليلتقي الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون الجمعة، وهو قال أمس «انّ «سيدر» سينطلق بعد ذهابي الى باريس، وبعد انهاء الامور مع الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون، ومن ثم يمكننا الاستفادة من القروض».

وجاء كلام الحريري التفاؤلي هذا خلال حواره في مؤتمر «الاقتصاد الرقمي»، فدعا الى «تغيير طريقة العمل في لبنان». وقال: «اذا عملنا بكدّ على الموازنة والقوانين وكل المراسيم التطبيقية، أعتقد أنه مع نهاية السنة المقبلة سنكون قد عدنا الى المسار الطبيعي».

ولفت الحريري الى انّ «وكالات التصنيف بدأت تنظر إلينا على أننا نعمل بجدية في الاصلاحات التي نقوم بها»، مشيراً الى انّ «كل الدول التي عانت من أزمة عملت على تحسين البنى التحتية لديها».

ورأى انّ «علينا تغيير العقلية التي نعمل بها في لبنان، فنحن لدينا أهم الأفكار والعقول لكننا نُغرق أنفسنا في النزاع على طريقة تنفيذها».

وأشار إلى أن «الاستثمار في «أوجيرو» جيد لأنه سيعود بأرباح ويولّد فرَص عمل»، وقال: «في السنة المقبلة في مثل هذا اليوم، لن يكون هناك انقطاع للكهرباء في لبنان».

الجمهورية
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