أسرار الصحف ليوم السبت 14 أيلول 2019

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البناء

خفايا

قالت مصادر قضائية إنّ هناك كلمة سر في قضية تبييض سجلات عملاء الاحتلال لتأمين عودتهم الكاملة مع العام 2020 بمرور 20 عاماً على التحرير وسقوط المهل القانونية للأحكام الصادرة بحقهم، وكلمة السر هي في الحملة التي تمّ تنظيمها بمشاركة أطراف سياسية فاعلة على البرقية المنقولة 303 التي تتصل بالمطلوبين بجرم إرهاب أو جاسوسية، وهي برقية تصدرها مخابرات الجيش وتلزم بملاحقة من تصدر بحقه حتى بعد مرور الزمن على ملاحقته القضائية، ومنذ العام 2012 بدأت الحملة واثمرت قانوناً وإجراءات تجب العودة عنها الآن بمسؤولية…

كواليس

قمة أنقرة يوم الإثنين ستكون منصة للإعلان عن نضج تشكيل اللجنة الدستورية، وهي اللجنة التي عطلها الأتراك برفض نيل الدولة السورية أكثرية أصوات الأعضاء وقد رضخت مؤخراً بقوة التغييرات في الميدان للقبول.

اللواء

همس



لا يُخفي مطلعون أن يكون بين لائحة الأسماء العشرة، الموعودة بدخول لائحة العقوبات الأميركية أسماء صادمة!

غمز

يخشى متابعون لقضية أمنية أن تتدحرج إلى حد بروز إشكالات بسببها بين حليفين



لغز

فوجئ موظفون كبار بتعيين بدائل عنهم، في مراكز يشغلونها، من قَبل إشعارهم بذلك، مسبقاً؟



الجمهورية

قالت مصادر مطلعة أن سلة التفاهمات التي انجزت بين مرجعيتين حكومية ووزارية في مجال محدد ستترجم الأسبوع المقبل بعد تذليل بعض العقبات الشكلية

تردد أن موفداً دولياً التقى اثناء زيارته بيروت أخيراً مجموعة من الشخصيات المعارضة من طائفة واحدة

تتواصل التحضيرات لتشكيل جبهة معارضة بين مجموعة من النواب وشخصيات سياسية عابرة للطوائف وستعلن في وقت قريب