living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

عودة جزار الخيام: عفو عن كل جرائم العملاء

14
SEPTEMBER
2019
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

علي حيدر-

مثّل اقتحام عناصر جيش أنطوان لحد لزنازين معتقل الخيام في تشرين الثاني من العام 1989، إحدى أبرز المحطات التي مرّ بها المعتقل. وأدى الاقتحام الذي نفذه عناصر الشرطة العسكرية بإشراف وإدارة مباشرة من قبل جزار المعتقل، وقائده العسكري عامر الفاخوري، الى استشهاد المعتقلَين بلال كمال السلمان، وإبراهيم أبو العز، والى إصابة عدد كبير من المعتقلين. أصدر العميل الفاخوري قراراً برمي عدد من قنابل الدخان الى داخل الاقسام التي توجد فيها الزنازين بعدما انتفض المعتقلون احتجاجاً على سياسة التنكيل التي كان يمارسها العملاء بحقهم.

نتيجة حالات الاختناق التي تسبّبت فيها القنابل الدخانية، أمر الجزار الفاخوري عناصره بإخراج عشرات المعتقلين الى الباحة العامة حيث مارسوا بحقهم أشد أنواع العذاب والتنكيل الذي استمر طوال الليل. وأدى ذلك في حينه الى استشهاد بلال السلمان. ثم في اليوم التالي عندما عبّر المعتقلون عن احتجاجهم على التسبب في استشهاد بلال، أمر العميل عامر الفاخوري عناصر الشرطة بالهجوم مجدداً على القسم الثاني من المعتقل، حيث تم رمي القنابل الدخانية الى الداخل. وهذا القسم معروف بكونه شديد الإحكام، وأن انفجار أي قنبلة فيه قد يؤدي الى مجزرة، وهو ما أدى على الفور الى استشهاد إبراهيم أبو العز، وإصابة عدد آخر بالاختناق.
التوقف عند هذه المحطة بالذات من تاريخ المعتقل، ليس إلا محاولة لتقديم عيّنة من سلسلة المجازر والقمع والتعذيب التي مارسها عناصر الفاخوري بإشراف وإدارة مباشرين منه. وإلا فإن كل المعاناة التي واجهها المعتقلون وأدت الى استشهاد عدد منهم في العديد من المحطات، إضافة الى إصابة عدد كبير منهم بأمراض مزمنة، كانت نتيجة توجيهات شخصين محدَّدين هما عامر الفاخوري، وجان الحمصي، وكل العملاء البقية لم يكونوا سوى أدوات تنفيذ لتعليماتهما.
إن عودة جزار الخيام الى لبنان من دون محاكمة عادلة، هو بمثابة إعلان عفو عام عن كل المجازر التي ارتكبها العناصر الذين كانوا يعملون بإمرته. ويعني أيضاً بسط مظلة أمان لهم، ودعوة مباشرة إلى عودتهم مع ضمانة صارخة بعدم تقديمهم إلى محاكمة عادلة، ما دام قائدهم الذي أمرهم بالقتل والتنكيل بالمعتقلين وعوائلهم قد تم العفو عنه.
إن عودة جزار الخيام الى لبنان، من دون محاكمة عادلة تؤدي الى الاقتصاص منه، هو تحدٍّ صارخ ووقح لمشاعر المعتقلين وعوائلهم، وبمثابة الدوس على كل التضحيات التي قدموها. ولعل الكثير من المسؤولين في الدولة اللبنانية لا يفقهون المكانة التي يحتلها معتقل الخيام في ذاكرة المعتقلين وعوائلهم، وسائر جمهور المقاومة الممتد في كل الطوائف. لذلك على المعنيين بالقضية أن ينتبهوا إلى ما قد يترتب على أي محاولة التفاف واحتواء لغضب هذا الجمهور الواسع الذي سينظر اليها على أنها استفزاز مباشر له ودعوة صريحة إلى استكمال ما لم يوفّقوا به خلال مقاومة الاحتلال.

الأخبار
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2019. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout