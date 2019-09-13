"جرذان سارحة"... والسكان يناشدون الدولة!

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نشرت صفحة "وينية الدولة" صورة لحي سكني مأهول في حي السلم، وعلقت عليها بالتالي: "الصورة ليست لمطمر الناعمة او مكب الكويتا برافا، بل الصورة هي لمدخل بناية موجودة في منطقة سكنية تحتوي على عدد كبير من السكان حي سكني مأهول في حي السلم، والمبنى موجود قرب جامع علي الاكبر في مبنى يملكه علي رسلان في ظل غياب كامل لاي بلدية او وزارة اذا ان الجرذان باتت تسرح وتمرح في الحي المذكور والسكان يناشدون الدولة التدخل".



وأضافت الصفحة: "لم يتم طرح سبل جدية لمعالجة الموضوع والازمة تتفاقم يوم بعد يوم في ظل غياب كامل للدولة وظهور واضح للجرذان".