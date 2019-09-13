رعاية وزارة الطاقة والمياه لمشروع الطاقة الخضراء والتنمية المستدامة في الكحاله وعارايا

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برعاية معالي وزيرة الطاقة والمياه السيدة ندى بستاني خوري الممثلة بالعميد ألدكتور جوزيف الأسد و بحضور كل من السادة النواب سيزار ابي خليل، طلال ارسلان ممثلاً بألسيد ناجي شميط و أنيس نصار وبحضور القائم مقام السيدة بدر زيدان، قام مركز دون بوسكو الثقافي بافتتاح 250 لمبة على الطاقة الشمسية وزعت بين بلدتي الكحاله وعاريا في غضون السنة الأولى من مشروع الطاقة الخضراء والتنمية المستدامةESSK)- AID 11478 ) في بلدة الكحاله نهار الخميس الواقع فيه 12 أيلول 2019 ، الساعة السابعة ونصف مساءً. وقد نفذ المشروع بالتعاون مع VIDES إيطاليا و بلدية الكحاله وبلدية عاريا و ممول من وزارة الخارجية الايطالية الممثلة من الوكالة الايطالية للتنمية و التعاون.



إفتتح الحفل بالنشيد الوطني اللبناني ثم تلاه كلمة رئيس بلدية الكحاله المهندس جان بجاني عن أهمية وجود الجمعيات والهبات لتطور مجتمعنا، ثم كلمة رئيس بلدية عاريا السيد بيار بجاني على أهمية هذا المشروع و الوعد بألاستمرارية. تلاه كلمة رئيس مركز دون بوسكو الثقافي ومدير المشروع السيد عبود بجاني حيث تكلم عن مراحل تنفيذ المشروع وتأثيره الايجابي على البيئة. كما تضمن الحفل توزيع شهادات لطلاب دورة الأنظمة الكهرضوئية التي نفذت بألتعاون مع المركز الأميركي اللبناني للغات ودورة الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم لتمكين المرأة التي نفذت بألتعاون مع بنك لبنان للتجارة الممثل بألسيدة نانسي صايغ مديرة الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم التي تكلمت عن أهمية وجود المرأة في مجتمعنا .بألاضافة لتوزيع الجوائز على الرابحين بمسابقة أفكار مبتكرة في الطاقة المتجددة والبيئة التي نفذت بألتعاون مع مهندسون بلا حدود ميلانو.



أخيرا وليس آخرا كلمة النائب سيزار أبي خليل الذي أكد فيها على أهمية هذا المشروع و أهمية الطاقة الخضراء والتنمية المستدامة و تعميم هذا النموذج على كافة المناطق اللبنانية وخلق ثقافة الطاقة الخضراء لدى المواطنين كافةً. وأخيراً كلمة الدكتور جوزيف الأسد حيث شدد على أهمية التعاون بين القطاع العام والقطاع الخاص ومبادرات الجمعيات لمساعدة الدولة.