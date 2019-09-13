لبنان يودّع سيمون أسمر تحت أنظار "نجومه"

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ودّع لبنان اليوم المخرج الكبير سيمون أسمر الذي رحل مساء الأربعاء الفائت عن عمر 76 عاما بعد صراع مع المرض، وذلك في مأتم حاشد أقيم في كاتدرائية القديس جاورجيوس للموارنة، في وسط بيروت، برئاسة رئيس أساقفة بروت للموارنة المطران بولس عبد الساتر، عاونه لفيف من الكهنة.



وشارك في مراسم الوداع، إلى عائلة الفقيد، النائب نقولا صحناوي ممثلا رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، والنائب السابق عاطف مجدلاني ممثلا رئيس الحكومة سعد الحريري.



وحضر القداس أيضا النائبين شامل روكز وحكمت ديب، ونائب رئيس الحكومة غسان حاصباني ووزيرة التنمية الإدارية مي شدياق، إضافة إلى حشد من كبار أهل الفن الذين انطلقوا من برنامج استديو الفن الذي أخرجه الراحل على مدى عقود، تحول في خلالها بحق إلى صانع النجوم من الصف الأول، والاعلاميين الذين قدموا البرامج الكثيرة التي أخرجها أسمر للشاشة الفضية.



وألقى المطران عبد الساتر عظة ركزت على مزايا الراحل، وتلي الرقيم البطريركي الذي أضاء على محطات بارزة في حياة أسمر على الصعيدين الشخصي والمهني.



وبعد الصلاة، ووري جثمان الراحل الثرى في مسقط رأسه غزير، لتسدل بذلك الستارة على حقبة فنية زاخرة بالعطاء والنجاح، من تاريخ لبنان الفني.