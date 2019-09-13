الرئيس عون لقائد القوات الدولية العاملة في الجنوب: محاولات اسرائيل تغيير الوضع في الجنوب تشكل خطراً داهماً على المنطقة ولبنان

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ابلغ رئيس الجمهورية العماد ميشال عون قائد القوات الدولية العاملة في الجنوب (اليونيفيل) الجنرال ستيفانو دل كول خلال استقباله له بعد ظهر اليوم في قصر بعبدا، ان المحاولات التي قامت بها اسرائيل اخيراً من اجل تغيير الوضع القائم في الجنوب، شكلت خطراً داهماً على المنطقة، وهددت حالة الاستقرار التي تعيشها المنطقة الحدودية منذ حرب تموز 2006. وفيما كرر الرئيس عون الالتزام بالقرار 1701، اكد ان لبنان يحتفظ بحقه المشروع في الدفاع عن النفس اذا ما تعرض لاي اعتداء، مقدراً الجهود التي بذلتها الامم المتحدة لتطويق مضاعفات ما حصل والعمل على عودة الاستقرار.



واشاد رئيس الجمهورية بصدور القرار 2485 عن مجلس الامن القاضي بتمديد ولاية "اليونيفيل" من دون تعديل في مهامها او عديدها، وبادانة جميع انتهاكات الخط الازرق المرتكبة عن طريق الجو والبر على السواء.



وركز الرئيس عون على اهمية استمرار المكوّن البحري ضمن "اليونيفيل" الى أن يتمكّن الجيش اللبناني من بناء قدراته البحرية، بالرغم من امكاناته المادية المحدودة، معرباً عن امله في حصول تقدم على صعيد الوساطة الاميركية لترسيم الحدود البرية والبحرية تحت رعاية الامم المتحدة.



وكان الجنرال دل كول اطلع الرئيس عون على الاوضاع في الجنوب، وعلى الاجراءات التي اتخذتها "اليونيفيل" خلال الاحداث الماضية التي وقعت في الاول من ايلول الحالي، مؤكداً على اهمية التعاون القائم بين "اليونيفيل" والجيش اللبناني لتطبيق القرار 1701.