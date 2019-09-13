بوصعب يرسل كتاباً إلى النيابة العامة العسكرية للتحقيق بفواتير "تغذية الجيش"

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صدر عن المكتب الإعلامي لوزير الدفاع الوطني الياس بو صعب البيان التالي:



"بعدما ورد في جريدة الجمهورية العدد رقم 2505 تاريخ 13/9/2019 الصفحة 3 خبراً تحت عنوان "تغذية الجيش" بأن وزير المالية أكد: "أنه لن يقع تحت ضغط المتعهدين والتجار والمتواطئين مع بعض الضباط كاشفاً ان هنالك 80 الف فاتورة عليها مشاكل ينقصها مستندات".

قام وزير الدفاع بارسال كتاب إلى النيابة العامة العسكرية بمضمون ما ورد أعلاه واعتبار هذا الكتاب بمثابة إخبار وإجراء التحقيقات اللازمة مع الضباط المعنيين في الملف وكل من يظهره التحقيق فاعلاً أو متدخلاً أو شريكاً.