living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

ما جديد تحقيقات الجيش في عملية "مسيّرتي" الضاحية؟

13
SEPTEMBER
2019
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

بعيدا من الضجيج الاعلامي والاخذ والرد المتمادي فصولا بين القوى المحلية، حول "غزوة" الضاحية "جويا" نهاية الشهر الماضي وما تبعها من تطورات وأحداث ميدانيا وسياسيا، يواصل الجيش اللبناني تحقيقاته في العمليّة التي حصلت فجر 25 آب، منطلقا من المسيّرة الاسرائيلية التي تسلّم حطامها من حزب الله في 30 الشهر عينه.


بحسب ما تقول مصادر عسكرية لـ"المركزية"، يجهد الجيش لتركيب صورة كاملة عما جرى في ذلك اليوم. وقد بات معلوما ان اول مسيّرة انطلقت من البحر عند الاولى فجرا وتعطّلت بعد إقلاعها. أما الثانية، فانطلقت من المكان عينه بعد نحو 40 دقيقة، وقد انفجرت لاحقا في قلب الضاحية.


سبرُ "أغوار" هذه المسيّرة خاصّة لجهة "فك شيفرة" المعلومات التي سجّلتها وتبيان "المهمة" التي من أجلها تم توجيهها الى بيروت، أمر ليس سهلا، تضيف المصادر، لا بل معقّد جدا من الناحية التقنية، نظرا لعدم توافر جهاز التحكم عن بعد الخاص بها أو جهاز تشغيلها.


فوجودُه في حوزة المحققين، أكثر من ضروري لايجاد أجوبة عن كل هذه التساؤلات. أما غيابه فيشكّل عقبة اساسية في الطريق الى الحقيقة، ويُعتبر ثغرة كبيرة ستحول دون التوصل قريباً الى الاجوبة الشافية التي تتيح تركيب "بازل" كامل وشامل لعملية الضاحية.


رغم ذلك، تشير المصادر الى ان التحقيقات أنجزت بنسبة 90%. وقد بات واضحا لدى قيادة الجيش ان فرضية وجود عملاء لبنانيين أطلقوا "المسيّرتين"، سقطت، وأن العملية نفّذها الاسرائيليون، انطلاقا من البحر.


من هنا، تنتقل المصادر الى قراءة أوسع للموضوع، تتمثل في كيفية التصدي لهذه المسيّرات. وفي السياق، توضح ان الجيش يتّكل في العاصمة، على "رادار" وحيد موجود في مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت، هو مخصّص للطيران المدني أكثر منه للنشاط العسكري. وعليه، فإنه لا يرصد الحركة في الجو، الا عندما تكون على مسافة تتجاوز الـ300 كلم. أما اي تحرك يحصل دون هذه المسافة، فيكون خارج دائرة رصده.


هذا يعني ان الجيش اللبناني يحتاج الى رادارات عسكرية متطورة لكن ثمنها باهظ جدا ويتخطى قدرة لبنان على تأمينه، تتابع المصادر، فيما تزويدُ الجيش بها، غيرُ ملحوظ من ضمن أي من الهبات الخارجية والمساعدات التي تصل من عواصم العالم الى المؤسسة العسكرية.


الى ذلك، ولنفترض ان بات في مقدور الجيش رصد اي تحرك معاد في الأجواء اللبنانية، فإنه سيحتاج حينها الى معدات وصواريخ دقيقة ومتطورة لإسقاطها، خاصة اذا كانت تحلّق على مسافات عالية. وهذا ايضا ما تفتقر اليه مخازن المؤسسة العسكرية، تتابع المصادر، التي توضح ان تصدي الجيش لطائرات استطلاع اسرائيلية حلقت منذ ايام في اجواء العديسة في الجنوب، حصل بفضل قدرة عناصره على اختراق احداثياتها.


على اي حال، تشير المصادر الى ان قيادة الجيش تسير قدما في مسار التنسيق مع "أصدقائها" و"داعميها" في العالم، وقد تحلّقوا كلّهم حول المؤسسة العسكرية، في مؤتمر روما مرّتين، وهي تتواصل معهم دوريا وتزوّدهم بحاجاتها ومتطلباتها لاكمال ترسانتها، والامل كبير في ان يصبح جيشنا من أقوى وأفعل وأكثر الجيوش جهوزية في المنطقة، تختم المصادر.

المركزية
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2019. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout