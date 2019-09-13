بوصعب بحث مع ديل كول موضوع الاعتداء الاسرائيلي على لبنان

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استقبل وزير الدفاع الوطني الياس بوصعب قائد عام قوَّات اليونيفيل اللواء ستيفانو ديل كول. وجرى البحث في الاعتداء الأخير الذي شنَّه العدو الاسرائيلي على الضاحية الجنوبيَّة بواسطة طائرتين مسيرتين وفي الخروقات الاسرائيليَّة المتكرِّرة للقرار 1701، وجرى عرض التوترات التي تلت الحوادث التي وقعت على الحدود الجنوبيَّة للبنان.



وتمَّ التداول في ما آلت إليه تحقيقات الجيش اللبناني في حادثة الاعتداء على دورية اليونيفيل في مجدل زون، كما وجرى البحث في موضوع نفق السكة الحديد في الناقورة، فطلب الوزير بوصعب الحصول على تقرير مفصَّل حول ما يوجد في داخل هذا النفق نظرًا لبناء العدو الاسرائيلي جدارًا عند مدخله من الجانب اللبناني.