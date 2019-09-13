"الخارجية" تستدعي القائم بالأعمال الأثيوبي للاستعلام عن إعتقال حسن جابر

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بناء لتعليمات وزير الخارجية والمغتربين ‏جبران باسيل، قام رئيس الدائرة القنصلية المستشار جورج أبو زيد باستدعاء القائم بالأعمال في قنصلية إثيويبا العامة في بيروت، الوزير المفوض Aklilu Tatere Wube في الساعة العاشرة من صباح يوم الجمعة الواقع فيه 13/9/2019، وذلك بعد توجيه مذكرة شفوية إلى القنصلية المذكورة بتاريخ 9/9/2019، والتأكد من استلامها، للإستعلام عن موضوع إعتقال المواطن اللبناني حسن محمد جابر في مطار أديس أبابا السبت في 7/9/2019، حسب الأصول الديبلوماسية.



وقد طالبت الخارجية بالمعطيات المتوافرة لدى السلطات الأمنية الإثيوبية وبأجوبة واضحة حول هذا الموضوع الى يوم الإثنين المقبل كحد أقصى، تحت طائلة إتخاذ تدابير مقابلة لضمان عدم تكرار هذه الحالة.