مفاجأة - معلومات جديدة تُكشف عن عامر الفاخوري وغيره!

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أفادت قناة “المنار” بأن “العميل عامر الفاخوري يخضع لتحقيقين متوازيين في المحكمة العسكرية ولدى مخابرات الجيش”،

ووفقاً لمعلومات حصلت عليها القناة فإن الضابط الذي رافق العميل الفاخوري الى الامن العام يخضع للتحقيق، كما ذكرت أن “هناك من يعمل في الدولة على تنظيف ملفات 60 عميلاً”.



هذا وكانت المديرية العامة للأمن العام قد أعلنت في وقت سابق، اليوم، أنه “بعد انتهاء التحقيق مع عامر الفاخوري أحيل الى النيابة العامة العسكرية استناداً الى اشارة مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي بيتر جرمانوس”.



وأضاف: “بنتيجة التحقيق مع الفاخوري، اعترف بتعامله مع العدو الإسرائيلي وانه استحصل بعد فراره عام 2000 على هوية وجواز سفر اسرائيليين”.