المجمع الأعلى للطائفة الانجيلية في سوريا ولبنان: نشجب كل ما له علاقة بالتيار "المسيحي الصهيوني"

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شجب رئيس مجمع الأعلى للطائفة الانجيلية في سوريا ولبنان القس جوزيف قصاب كل ما له علاقة بالتيار "المسيحي الصهيوني" الذي تنامى في الغرب تماماً بقدر ما نشجب الأصوليات الدينية التي شجعت الارهاب في الشرق.



وتابع في بيان باسم المجمع الأعلى للطائفة الانجيلية في سوريا ولبنان: "نهيب بالاعلام أن ينأى عن وصف"المسيحية الصهيونية" بالانجيلية فكنائسنا الانجيلية منها براء تماماً كما أن الاسلام براء مما ينسب اليه من ارهاب".



ويأتي هذا البيان بعدما تردد في بعض وسائل الاعلام ربط عبارة الانجيليين بزيارات يقوم بها قيادات من "المسيحية الصهيونية" في الولايات المتحدة الأميركية في بعض دول المنطقة بهدف تحقيق مكاسب سياسية تطبيعية وانتخابية تصب في مصلحة إسرائيل.