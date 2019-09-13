قزحيا جبرايل مفقود منذ يوم أمس.. وعائلته تطلب المساعدة في البحث عنه

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ناشدت عائلة السيد قزحيا عبدو جبرايل المفقود منذ بعد ظهر أمس المساعدة في البحث عنه . علما أن قزحيا كان قد شوهد لآخر مرة أمس الخميس في ساحة بعبدات عند الساعة الواحدة والنصف.



من يعرف عنه شيئا الرجاء الاتصال على الرقم: 70555103

وكانت المديرية العامة لقوى الامن الداخلي قد اصدرت تعميما جاء فيه:

تعميم صورة قزحيا جبرايل الذي غادر منزله في قنابة بعبدات متوجها إلى منزل شقيقته ولم يعُد

تُعمّم المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، بناءً على إشارة القضاء المختص، صورة المفقود:

_ قزحيا عبدو جبرايل (مواليد عام 1950، لبناني)

الذي فُقِد بتاريخ 12/9/2019 بحيث غادر منزله الكائن في محلة قنابة بعبدات متوجهاً إلى منزل شقيقته في بلدة بعبدات، ولم يعُد حتى تاريخه.

لذلك، يرجى من المواطنين الكرام الذين شاهدوه ولديهم أي معلومة عنه أو عن مكانه، الاتصال بفصيلة برمانا على الرقم 860226/04 للإدلاء بما لديهم من معلومات.