جولة تفتيش على الادارات الرسمية في بيروت وجبل لبنان

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تقوم المفتشية العامة الهندسية بتكليف من رئيس هيئة التفتيش المركزي القاضي جورج عطية، بجولة تفتيشية مفاجئة على جميع الادارات والمؤسسات العامة ضمن نطاق محافظتي بيروت وجبل لبنان.

وتتضمن هذه الجولة وفقا للبيان الصادر عن رئاسة التفتيش الآتي: "التأكد من حضور الموظفين إلى مراكز عملهم وقيامهم بمهامهم الوظيفية، تدقيق المعاملات الفنية والتأكد من إنجازها ضمن المهل القانونية، التأكد من تطبيق التعاميم التي أصدرناها إلى الإدارات والمؤسسات العامة، التدقيق قي بعض المعاملات عن طريق سبر الغور ورفع تقارير إلى رئاسة التفتيش المركزي من قبل المفتشين بواسطة المفتش العام الهندسي فور إنهاء المهمة المطلوبة إليهم وشرح جميع العوائق التي اعترضتهم والأوضاع غير القانونية التي واجهتهم خلال جولاتهم المركزة، ليصار إلى إتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة على أن تكون هذه المهام بإشراف شخصي من قبلنا".