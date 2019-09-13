لتبرير سرقة أكثر من 21 مليون ليرة... هذا ما فعله جابي كهرباء!

A + A -

بتاريخ 11/9/2019، اتصل أحد الجباة في مؤسسة كهرباء لبنان - صيدا ويدعى (س. ب.، مواليد 1976، لبناني) بغرفة عمليات قيادة سرية صيدا، مدّعيا أن مجهولا أقدم على كسر زجاج سيارته المركونة مقابل المؤسسة المذكورة.





وعلى الأثر، قامت مفرزة استقصاء الجنوب في وحدة الدرك الإقليمي بمعاينة السيارة وموقع الحادث لتبين وجود عدة ادلة تؤكّد ان ادعاءه كاذب.





وبالتحقيق معه من قبل مخفر صيدا القديمة، اعترف بسرقة أكثر من /21/ مليون ليرة من أموال الجباية، وبإقدامه على كسر زجاج سيارته لإبعاد الشبهات عنه، وقد جرى التأكّد من ذلك بعد مراجعة كاميرات المراقبة في مكان توقّف السيارة.





وأودع الموقوف القضاء المختص، بناءً على إشارته.