طقس ممطر في نهاية الأسبوع.. اليكم التفاصيل

A + A -

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في ادارة الطيران المدني ان يكون الطقس غدا غائما جزئيا يتحول تدريجا بعد الظهر الى غائم، مع انخفاض بدرجات الحرارة على الجبال وفي الداخل، وتصبح الاجواء مهيأة لتساقط أمطار محلية خفيفة خصوصا في المناطق الشمالية، ويتوقع حدوث برق ورعد بشكل متفرق ليل السبت - الأحد.

وجاء في النشرة الآتي:

- الحالة العامة: طقس صيفي معتدل يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط حتى يوم غد السبت، حيث يتأثر تدريجا بمنخفض جوي جنوب غرب تركيا يؤدي الى طقس متقلب وممطر أحيانا.

- الطقس المتوقع في لبنان:

الجمعة: غائم جزئيا من دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة وضباب على المرتفعات، يتحول ليلا الى غائم.

السبت: غائم جزئيا يتحول تدريجا بعد الظهر الى غائم مع انخفاض بدرجات الحرارة على الجبال وفي الداخل وتصبح الاجواء مهيأة لتساقط أمطار محلية خفيفة خصوصا في المناطق الشمالية، ويتوقع حدوث برق ورعد بشكل متفرق ليل السبت - الأحد.

الأحد: غائم جزئيا الى غائم مع تساقط أمطار متفرقة وانخفاض اضافي بدرجات الحرارة، يتشكل الضباب على المرتفعات كما يتوقع حدوث برق ورعد في الفترة الصباحية، وتنحسر الأمطار اعتبارا من المساء.

- الحرارة على الساحل من 21 الى 31 درجة، فوق الجبال من 14 الى 24 درجة، في الداخل من 16 الى 30 درجة.

- الرياح السطحية: جنوبية غربية، سرعتها بين 10 و30 كم/س.

- الانقشاع: متوسط على الساحل، يسوء أحيانا على المرتفعات بسبب الضباب.

- الرطوبة النسبية على الساحل: بين 60 و80 %.

- حال البحر: منخفض الموج، حرارة سطح الماء: 28 درجة.

- الضغط الجوي: 758 ملم زئبق.

- ساعة شروق الشمس: 06,20 ساعة غروب الشمس: 18,47