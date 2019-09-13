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كلودين عون روكز تزور مركز النزهة للدعم المجتمعي في الأردن وتلتقي رئيسة ديوان التشريع والرأي القاضية فداء حمود

13
SEPTEMBER
2019
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في مستهل زيارتها إلى الأردن بدعوة من الجالية اللبنانية، زارت السيدة كلودين عون روكز، رئيسة الهيئة الوطنية لشؤون المرأة ورئيسة المجلس الأعلى لمنظمة المرأة العربية، مركز النزهة للدعم المجتمعي في عمان، التابع للصندوق الأردني الهاشمي للتنمية، والذي يهدف إلى إدماج اللاجئين من مختلف الجنسيات في المجتمعات المضيفة، ويمكّنهم من الالتقاء مع بعضهم البعض ويوفّر لهم خدمات التأهيل والتدريب التي تقدمها المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.
 
ورافقت السيدة عون روكز في زيارتها، سفيرة لبنان في الأردن السيدة ترايسي شمعون واستقبلتها السيدة فرح الداغستاني المديرة التنفيذية للصندوق الاردني الهاشمي للتنمية البشرية "جهد"، والسيد قيس الطراونة مدير محور الحماية الاجتماعية في الصندوق، والسيدة نجوى بدور مديرة مركز الأميرة بسمة للتنمية / النزهة، إضافة إلى فريق العمل، كما جالت السيدة عون روكز على أقسام المركز والتقت باللاجئين المستفيدين من خدمات المركز والذين ينتمون إلى 5 جنسيات مختلفة، واطلعت على برامجه ومشاريعه  التي تهدف على تحقيق سبل عيش مستدامة وتحسين مستوى المعيشة لهم، وخصوصاً الفئات المهمشة منهم كالنساء والشباب وذوي الاحتياجات الخاصة.
 
كما التقت السيدة عون روكز ترافقها السفيرة شمعون، القاضية فداء الحمود، رئيسة ديوان التشريع والرأي في الأردن، وهي المرأة الأولى التي تتولى هذا المنصب، وعرضت معها أبرز القوانين المتعلقة بالمرأة، منها قانون منع تزويج الأطفال وحق المرأة المتزوجة من أجنبي بنقل جنسيتها لأولادها، وقانون حماية النساء من العنف الأسري... وتبادلا الآراء والخبرات بشأن اتخاذ التدابير والخطوات اللازمة لتحسين وضع النساء في البلدين على المستوى التشريعي، ولتعديل كافة القوانين المجحفة بحق النساء.
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