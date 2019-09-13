عناوين الصحف ليوم الجمعة 13 أيلول 2019

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النهار: السلطة تستعيد "سيادتها" على التعيينات... والصحافة!

الأخبار: غازات سامّة في هواء بيروت

واشنطن تتدخّل لإطلاق جزّار الخيام!

اللواء: «تَقاسُم سياسي» للتعيينات القضائية.. واعتراض قواتي على الخارطة الجديدة

بوتين يدعو نتنياهو لإحترام الإستقرار في الجنوب.. وشنكر يكشف عن عقوبات على 10 أشخاص وخطأ تسليم لبنان لسوريا

الجمهورية: محاصصة التعيينات تطيح الآليات

البناء: الحكومة تُنهي ملف التعيينات القضائية مع التحفّظ القواتي... وتأخذ علماً بفوز عزالدين بالتزكية

حملة شعبية وطنية للاقتصاص من جزار الخيام... وكشف من سهّل عودته وتلاعب بملفه الأمني

القومي يضيء على أهمية انتصار سورية... ويحذّر مَن يقف وراء أيوب من استهداف الحزب

الديار: حزب الله على «ابواب» مرحلة جديدة لمواجهة العقوبات بمروحة خيارات واسعة..

الموفد الأميركي طالب بضمانات لانجاح نتانياهو وحاول توريط الجيش «بالصواريخ الدقيقة» !

«التغذية» تعود الى الجيش دون تحديد المسؤوليات.. ومصير «الجمال» يتحدد اليوم

the daily star: Cabinet approves key judicial appointments



l'orient le jour: Nominations judiciaires : mission accomplie en dépit du veto FL