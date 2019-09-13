أسرار الصحف ليوم الجمعة 13 أيلول 2019

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البناء: خفايا وكواليس

خفايا

أكدت مصادر دبلوماسية في بيروت أنّ ما تمّ تداوله عن لقاءات مساعد وزير الخارجية الأميركية خلال لقاءاته مع المسؤولين اللبنانيين يعبّر عن عدم وجود مهمة دبلوماسية لشنكر بل مهمة سياسية، فتحدث في كلّ لقاء بمضمون مختلف عن الآخر، وأعادت المصادر ذلك إلى أمرين الأول أنّ شنكر حرص على جسّ نبض الداخل اللبناني المتنوّع تجاه العلاقة بحزب الله، والثانية أنّ إقالة جون بولتون أربكت مهمته وجعلته يتريّث بانتظار التعرّف على السياسات الجديدة للإدارة…

كواليس

توقعت مصادر خليجية تسارعاً في موجة انفتاح السعودية والإمارات على مسارات تفاوضية مع إيران وتمايزاً عن الموقف الأميركي من صفقة القرن التي باتت بحكم الميتة رغم النفخ الأميركي الإعلامي الترويجي لها، وقالت المصادر إنّ تبشير وزير الخارجية الإيرانية محمد جواد ظريف بسقوط الباءات الثلاثة يقلق الرياض وأبو ظبي بعدما صدقت نبوءة ظريف بسقوط أول باء وأهمّها أيّ جون بولتون والقلق من تضحية الرئيس الأميركي بكلّ من محمد بن سلمان ومحمد بن زايد صار حقيقياً طالما قام بالتضحية الأهمّ تقرّباً من طهران…

اللواء: أسرار



همس

تبيّن لشخصيات التقت المبعوث الأميركي الجديد أنه يجيد العلاقات العامة ويتمتع بمعلومات على درجة من الإتساع، خلافاً لموفدين سابقين!



غمز

باتت قطاعات الموظفين غير مطمئنة إلى مصير رواتبها وتقديماتها في الموازنة الجديدة؟



لغز

لا تخفي قيادة حزب مسيحي خشيتها من محاولة جدّية لعزلها، ووضعها امام موقف معقد بين الخروج والبقاء..