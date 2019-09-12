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نادي قضاة لبنان بارك للشعب اللبناني التعيينات القضائية الاخيرة: صفحة جديدة من العنفوان القضائي والمبادىء السامية فتحت

12
SEPTEMBER
2019
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 بارك نادي قضاة لبنان للشعب اللبناني التعيينات القضائية الاخيرة وعلى رأسها تعيين القاضي سهيل عبود رئيسا لمجلس القضاء الاعلى.

وقال في بيان :"ان هذا التعيين، الذي جاء متوافقا مع ارادة غالبية القضاة وكل مؤمن حقيقي بوطنه، اثبت هذه المرة ان السلطة السياسية تعلم ان القضاء المستقل فعلا والشجاع والعالم، صاحب الكرامة والعنفوان هو المدماك الاول لتفعيل المؤسسات التي لا خلاص للبنان من دونها".

وحيا النادي" فخامة رئيس الجمهورية الذي ترفع وفعل، وعد ووفى، آمن وسلم باسم الدولة التي نحلم بها شعلة مشروع الدولة الى الشخص المناسب على رأس السلطة القضائية وبذلك:فالورشة الحقيقية لتفعيل الدور المنتظر للقضاء بدأت، وصفحة جديدة من العنفوان القضائي والمبادىء السامية فتحت، وصورة القاضي المثالي المتجرد تجسدت، وامنيات كثيرة بعدالة محقة قوية تتالت، وآمال مرتقبة بقانون استقلالية السلطة القضائية تكاثرت، لذلك، سيقف النادي بكل امل وفرح الى جانب حاملي شعلة القضاء الحلم في مسيرة الالف ميل لتحقيقه، لا سيما عبر تمكين القضاة من انتخاب مجالسهم وانجاز تشكيلاتهم واتمام محاسبة صحيحة بكيلٍ واحد ومكافحة الفساد عن حق واسترداد الاموال المنهوبة والمدافعة عن حقوق القضاة وكرامتهم".

وأمل النادي بأن " تنسحب هذه النفحة الايجابية على كل المواقع والمسؤوليات الرسمية، فلا يتولى الا من هو اهل لها للارتقاء بها الى مستوى آمال المواطنين، وبالمناسبة، يبارك لكل المعينين، لا سيما لاعضاء نادي قضاة لبنان القاضية جويل فواز على رأس هيئة التشريع والاستشارات والقضاة جمال محمود وزينب حمود وخالد عكاري ونيللي ابي يونس رؤساء غرف ديوان المحاسبة".

ورأى النادي ان "طريق الاصلاح بات واضحا واحدا لا غير هو طريق الحق والحقيقة والشفافية والارادة الوطنية الصادقة المترفعة، حيث لا غبار حسابات ومساومات على حساب وطن يئن من كثرة التبريرات والخيانات".

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