أول تصريح للنائب حسن عزالدين بعد فوزه بالتزكية

A + A -

في أول تصريح له بعد فوزه بالتزكية: النائب حسن عزالدين يوجّه التحية عبر موقع "العهد" الإخباري لقيادة حزب الله وسماحة السيد نصرالله على الثقة التي منحت له

الشيخ عزالدين لموقع العهد: اعتز بثقة القيادة وأعاهد مسيرة المقاومة بكل ما فيها من شهداء وجرحى وأسرى بأن أكون وفيا للتضحيات وللدماء الطاهرة التي بذلت

الشيخ عزالدين: لمن قدم الشهداء وحفظ المقاومة دين في عنقي وسأخدمه بكل ما أستطيع

الشيخ عزالدين لـ"العهد": لن أكل ولن أمل من السعي لتحقيق مطالب شعبنا قدر المستطاع والوقوف عند آلامهم وأوجاعهم خاصة أن لبنان يمر بمرحلة صعبة سياسياً واقتصاديا

الشيخ حسن عزالدين: مصممون في حزب الله ولن نتراجع عن شعار "مكافحة الفساد" والاصلاح السياسي والإداري والاجتماعي والاقتصادي

الشيخ عزالدين: كما انتصرنا في المقاومة على العدو سننجز على المستوى الداخلي في الانماء والاصلاح والاقتصاد ومواجهة الفساد والأمر يحتاج بعض الصبر

الشيخ عزالدين: سنتمكّن بإذن الله من مكافحة الفساد والهدر وبناء اقتصاد قوي ومتين يؤمن الحياة الكريمة للناس

الشيخ عزالدين: سأكون الى جانب أهلي في قضاء صور في أفراحهم وأتراحهم وسأعمل ما في وسعي لتحقيق ما طرحوه من مشاريع ومطالب إنمائية وحياتية قدر المستطاع