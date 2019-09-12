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أول تصريح للنائب حسن عزالدين بعد فوزه بالتزكية

12
SEPTEMBER
2019
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في أول تصريح له بعد فوزه بالتزكية: النائب حسن عزالدين يوجّه التحية عبر موقع "العهد" الإخباري لقيادة حزب الله وسماحة السيد نصرالله على الثقة التي منحت له
الشيخ عزالدين لموقع العهد: اعتز بثقة القيادة وأعاهد مسيرة المقاومة بكل ما فيها من شهداء وجرحى وأسرى بأن أكون وفيا للتضحيات وللدماء الطاهرة التي بذلت
الشيخ عزالدين: لمن قدم الشهداء وحفظ المقاومة دين في عنقي وسأخدمه بكل ما أستطيع
الشيخ عزالدين لـ"العهد": لن أكل ولن أمل من السعي لتحقيق مطالب شعبنا قدر المستطاع والوقوف عند آلامهم وأوجاعهم خاصة أن لبنان يمر بمرحلة صعبة سياسياً واقتصاديا
الشيخ حسن عزالدين: مصممون في حزب الله ولن نتراجع عن شعار "مكافحة الفساد" والاصلاح السياسي والإداري والاجتماعي والاقتصادي
الشيخ عزالدين: كما انتصرنا في المقاومة على العدو سننجز على المستوى الداخلي في الانماء والاصلاح والاقتصاد ومواجهة الفساد والأمر يحتاج بعض الصبر
الشيخ عزالدين: سنتمكّن بإذن الله من مكافحة الفساد والهدر وبناء اقتصاد قوي ومتين يؤمن الحياة الكريمة للناس
الشيخ عزالدين: سأكون الى جانب أهلي في قضاء صور في أفراحهم وأتراحهم وسأعمل ما في وسعي لتحقيق ما طرحوه من مشاريع ومطالب إنمائية وحياتية قدر المستطاع

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