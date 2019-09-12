اللواء خير عاين برفقة النائب سليم الخوري اضرار الانهيارات في منطقة جزين

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بتوجيهات من رئيسي الجمهورية ميشال عون والحكومة سعد الحريري تفقد أمين عام الهيئة العليا للإغاثة اللواء محمد خير المناطق التي شهدت انهيارات في الطرقات وانزلاقات في التربة خلال فصل الشتاء الماضي في منطقتي جزين وصيدا .



استهل اللواء خير جولته غي منطقة جزين برفقة عضو تكتل لبنان الدكتور سليم خوري ورافقهما في الجولة قائم مقام جزين

المحطة الأولى من الجولة الميدانية كانت في مدينة جزين ومنها الى طريق جزين – عاراي حيث اطلع اللواء خير وخوري والوفد المرافق على انهيارات شهدتها تلك الطريق بحضور رئيس بلدية عراي شربل سويدي والمتعهد ايلي خوري ، ومن ثم توجهوا الى طريق حيطورة - زحلتي ، وطريق المكنونية – حيداب حيث تفقدوا ما خلفته عواصف الشتاء من انهيارات كبيرة في تلك المنطقة . واختتمت الجولة في بلدة بكاسين بتفقد مكان انزلاق في التربة كان تسبب في الشتاء بانهيار جزء من الطريق داخل محمية صنوبر بكاسين ، وذلك بحضور رئيس البلدية حبيب فارس . واعطى اللواء خير توجيهاته لمهندسي الهيئة العليا للإغاثة للمباشرة فورا بانجاز الدراسات اللازمة تمهيدا لتلزيما اشغال اعادة تأهيل وتدعيم تلك الطرقات قبل حلول الشتاء .



اللواء خير

وقال اللواء خير اثر الجولة "هذه الانهيارات التي نتفقدها اليوم هي من مخلفات عاصفة نورما التي جاءت في كانون الثاني الماضي ونحاول ان ننجز وفق الأولويات اصلاح الأضرار تباعا في كل المناطق . وهذا الملف فتح وعولج مع دولة الرئيس سعد الحريري وبحضور النائب الأستاذ سليم خوري حيث قرر دولة الرئيس ان نقوم بزيارة المنطقة لنطلع عن كثب على هذه الأضرار ونعيد التركيز على معالجتها باسرع وقت ممكن وان شاء الله لا تكون التكاليف كثيرة لأنكم تعرفون وضع مالية الدولة هذه الأيام. ونتمى على اهلنا في جزين وحيداب وكل المناطق التي شهدت هذه الانهيارات في التربة ان يمهلونا بعض الوقت وان شاء سنبدأ بمعالجة المناطق الخطرة وننتظر بعض ألأمور المادية نظرا للوضع واعتقد دولة الرئيس سيكون كريما عليكم وعلى كل المناطق اللبنانية ان شاء الله نستطيع ان نعالج كل الأضرار التي مرت وفقا للأولويات وعلى مراحل ".

واضاف" ايضا مررنا على النائب السيدة بهية الحريري ( في مجدليون ) واخذنا بعض التوجيهات منها ونسقنا كل الأمور بين المنطقتين وان شاء الله كله سيعالج بالتنسيق مع الرئيس سعد الحريري.. قراراتنا واضحة وقد وافق عليها دولة الرئيس وسنبلغ الشركة الهندسية لتباشر بالدراسات والتنفيذ وان شاء الله "نلحق " قبل حلول الشتاء.



النائب خوري

من جهته رحب النائب خوري باللواء خير وقال" نحن اولاً عرضنا هذا الموضوع على فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون الذي ايضا تواصل مع الهيئة العليا للاغاثة ثم حملنا مطلبنا الى دولة الرئيس الحريري الذي ايضا تجاوب مباشرة مع مطلبنا مشكورا وتوجه الى اللواء خير وللهيئة العليا للاغاثة وطلب الكشف وتحضير الملفات تمهيدا للبدء بالتنفيذ . واليوم نكشف مع اخينا اللواء خير على الاضرار في منطقة جزين من مخلفات الشتاء الفائت وان شاء الله في اسرع وقت سنرفع الضرر في الاماكن الحساسة والخطيرة تفاديا للضرر الذي يمكن ان يصيب المواطنين ويمكن ان يؤدي الى انقطاع لشرايين حيوية اساسية في قضاء جزين" .