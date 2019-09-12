هذه أبرز الملفات التي حضرت على طاولة مجلس الوزراء اليوم..

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اقرّ مجلس الوزراء في جلسة عقدها قبل ظهر اليوم في قصر بعبدا برئاسة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، سلسلة تعيينات قضائية في القضاء العدلي والاداري والمالي، لانهاء حالات الشغور وتعيين الاصيل بدلاً من المكلّفين بالوكالة لفترة اكثر من 15 سنة، ابرزها: القاضي سهيل عبود رئيساً اولاً لمحكمة التمييز ورئيس مجلس القضاء الاعلى، القاضي غسان عويدات نائباً عاماً تمييزياً، القاضي فادي الياس رئيساً لمجلس شورى الدولة، القاضي محمد بدران رئيساً لديوان المحاسبة.

كما اخذ المجلس علماً بفوز المرشح حسن عز الدين بالتزكية في الانتخابات النيابية الفرعية في صور، ووافق على التدابير الواجب اتخاذها من قبل وزارة الداخلية والبلديات لاجراء الانتخابات البلدية والاختيارية الفرعية. كما قرر عقد جلسة الثلاثاء المقبل.

الوزير جريصاتي

وبعد انتهاء الجلسة، اعلن وزير الدولة لشؤون رئاسة الجمهورية سليم جريصاتي المقررات، وقال:

" عقد مجلس الوزراء جلسة في قصر بعبدا برئاسة فخامة رئيس الجمهورية وحضور دولة رئيس مجلس الوزراء والوزراء الذين غاب منهم السادة: وائل ابو فاعور، جمال الجراح وجميل جبق. تداول المجلس ببنود جدول الاعمال واقرّ معظمها وابرزها:



اولاً:

- تعيين القاضي سهيل عبود رئيساً اولاً لمحكمة التمييز ورئيس مجلس القضاء الاعلى.

- تعيين القاضي غسان عويدات نائباً عاماً تمييزياً.

- تعيين القاضي فادي الياس رئيساً لمجلس شورى الدولة.

-تعيين القاضي رولا جدايل مديرة عامة لوزارة العدل.

- تعيين القاضي جويل فواز رئيسة لهيئة التشريع والاستشارات.

- تعيين القاضي محمد بدران رئيساً لديوان المحاسبة.

- تعيين القضاة: جمال محمود، خالد عكاري، انعام بستاني، نيللي ابي يونس، بسام وهبه، مروان عبود، عبد الرضى ناصر وزينب حمود رؤساء غرف في ديوان المحاسبة.



- تعيين القاضي ريتا غنطوس رئيسة للهيئة العليا للتأديب.

ثانياً: تشكيل لجنة وزارية لدرس اوضاع المؤسسات العامة تمهيداً لاتخاذ القرارات المناسبة بشأنها، وهي برئاسة دولة الرئيس سعد الحريري وعضوية الوزراء: غسان حاصباني، سليم جريصاتي، علي حسن خليل، جمال الجراح، وائل ابو فاعور ومي شدياق.

ثالثاً: تشكيل لجنة برئاسة وزيرة التنمية الادارية لوضع تصور لانجاز التوصيف الوظيفي في اطار هيكلية الادارة وتطويرها.

رابعاً:تكليف مجلس الانماء والاعمار وبالتنسيق مع المجلس الاعلى للخصخصة، اعداد دراسة اولية لتحديث مشروع "لينور" وعرضه على مجلس الوزراء لاتخاذ القرار اللازم بشأنه.

خامساً: اخذ مجلس الوزراء علماً بفوز المرشح عن المقعد النيابي الشاغر في صور حسن محمد علي عز الدين بالتزكية.

سادساً: وافق مجلس الوزراء على خطة العمل الوطنية لتطبيق القرار 1325 الصادر عن مجلس الامن حول المرأة والسلاح والامن.

سابعاً: وافق مجلس الوزراء على التدابير الواجب اتخاذها من قبل وزارة الداخلية والبلديات لاجراء الانتخابات البلدية والاختيارية الفرعية."

حوار مع الصحافيين

ودار بين الوزير جريصاتي والصحافيين الحوار التالي:

سئل: حصل اشكال على اسم القاضي فادي الياس، فكيف تم حل الموضوع؟

اجاب: هناك آلية دستورية لتعيين القضاة وتقوم على اقتراح من قبل وزير العدل ويصوّت مجلس الوزراء، وفق المادة 65 من الدستور، بالثلثين. تعيين القضاة اليوم حصل بالاجماع لجميع الذين وردت اسماؤهم، انما تم تحفظ وزراء "القوات اللبنانية" على اسم من دون ذكر الاسباب، وتم تجاوز هذا التحفظ بعد اتخاذ القرار وفق الآلية والاكثرية الدستورية.

سئل: هل تم توزيع مشروع قانون موازنة العام 2020 على الوزراء؟

اجاب: سوف يوزّع المشروع بصورة عاجلة في اقرب فرصة ممكنة كما وعد وزير المال، للتداول بشأنه وذلك بعد ان انجزه، وستخصص جلسة لدرس المشروع ضمن المهل.

سئل: يقال انه لم يتم مراعاة القانون في اختيار قضاة رؤساء غرف ديوان المحاسبة؟

اجاب: تم استعراض المواد القانونية في الجلسة، وتبيّن انه قد يكون هناك مراكز تراعي الاولوية وكلمة "عند الاقتضاء"، وفي ضوء النبذات التي تم تقديمها، كان الرأي بتعيين بعض الرؤساء من خارج ملاك ديوان المحاسبة.

سئل: كانت وزارة الدفاع قد طرحت مشروع المسودة النهائية لاستراتيجية الادارة المتكاملة للحدود في لبنان IBM؟

اجاب: تم ارجاء درس المشروع بناء على طلب الوزير.

سئل: هل يمكن القول انه اعتباراً من اليوم لن نشهد تعيينات من خارج جدول الاعمال، وان تدرج النبذات ضمن الجدول؟

اجاب: ان التعيينات التي تمت اليوم، اتت وفق نبذات شخصية تم ضمها الى جدول الاعمال، والبند هو السابع في الجدول. ولا بد من الاشارة الى ان الآليات التي تنظم عملية التعيينات هي دستورية او قانونية، وكل الآليات الاخرى هي بمثابة توجيه وليست ملزمة. ان الآلية الملزمة وفق الدستور هي اقتراح الوزير المعني على ان يقرر المجلس وفق اكثرية الثلثين، كما تنص عليه المادتين 65 و66. واذا كان هناك من آليات معيّنة يرغب البعض من الوزراء المعنيين اقتراحها، فلا مانع انما المهم مراعاة الاقتراح من قبل الوزير المعني فقط.

سئل: يتردد ان الاتفاق السياسي الذي سبق التعيينات، يبشّر بتدخل سياسي في القضاء؟

اجاب: هذا الامر غير صحيح، لان هذه التعيينات التزمت النصوص القانونية بحذافيرها، اي نصوص الدستور وقانون القضاء العدلي وقانون ديوان المحاسبة.



سئل: ما قيمة الاتفاق السياسي الذي سبق التعيينات؟

اجاب: ان كل اجتماع تنسيقي هو مطلوب، ولكنه لا يلزم مجلس الوزراء بدليل ان المجلس هو الذي يتخذ القرارات.

سئل: لماذا لم تحترم هذه الآلية عندما اقترح وزير الاعلام السابق ملحم رياشي اسماء لتعيين رئيس مجلس ادارة تلفزيون لبنان؟ وهل سيتم تعيين رئيس لمجلس الادارة هذه المرة دون اقتراح اسماء؟

اجاب: سيقترح وزير الاعلام ما يرغب باقتراحه من اسماء لتعيين رئيس مجلس ادارة تلفزيون لبنان، ومجلس الوزراء هو الذي سيقرر.

سئل: كم بقي من شواغر في التعيينات؟

اجاب: شهدنا اليوم باكورة التعيينات، الذراع الاساسية اي القضائية اكان العدلي او الاداري او المالي والاخير اساسي بعد اتخاذ قرار للتدقيق السريع بحسابات السنوات السابقة تمهيداً لاقرار قطع الحسابات، وكان يجب تزخيم القضاء المالي بهذه التعيينات في ديوان المحاسبة، وهو ما تم اليوم.

سئل: هل تعيينات اليوم في ديوان المحاسبة هي تمهيد لاقرار موازنة 2020 ضمن المهل والاطر الدستورية؟

اجاب: ان التعيينات التي اقرّت اليوم تعتبر ممهداً لملء الشواغر وتولي قضاة مهام رؤساء غرف بالوكالة لاكثر من 15 سنة، وهو امر غير طبيعي. انه عهد انتظام عمل المؤسسات القضاية والادارية وغيرها، وهو امر يفترض تعيين اصيل وهذا ما حصل.

سئل: كانت هناك مشكلة في ديوان المحاسبة لعدم وجود موظفين من اجل بت قطوعات الحسابات، هل بحثتم في هذا الموضوع؟

اجاب: اثار معالي وزير الخارجية جبران باسيل هذا الامر خلال الجلسة، وتم الاتفاق على انه فوز استلام الرؤساء والرئيس الجديد لديوان المحاسبة، سوف يعقد اجتماع برئاسة رئيس الحكومة لوضع آلية العمل لتزخيم عمل الديوان ومنها على سبيل المثال لا الحصر اجراء مباراة للمدققين الماليين وهو امر متاح.

سئل: ماذا ينتظرنا قريباً من قرارات؟

اجاب: التعيينات ستتم تباعاً.

سئل: متى موعد الجلسة المقبلة؟

اجاب: تقرر ان يعقد المجلس جلسة الثلاثاء المقبل وذلك في اطار تفعيل عمل المجلس.

وسبق الجلسة لقاء بين الرئيس عون والرئيس الحريري، تم خلاله بحث المواضيع المدرجة على جدول الاعمال.