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مذكرتان بالإقفال في 13 أيلول لإحياء مراسم عاشوراء

12
SEPTEMBER
2019
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أصدر محافظ النبطية القاضي محمود المولى، قرارين إداريين، جاء في الاول: "حرصا على تسهيل تنقل المواطنين، ولعدم إمكان التحرك بسبب المسيرة الحاشدة في ذكرى عاشوراء في يوم 13 -9 - 2019 لمناسبة احياء مراسم عاشوراء في مدينة النبطية، وضمانا لحسن تنفيذ الإجراءات الامنية، تقفل من الساعة الثامنة صباحا جميع المدارس الرسمية والخاصة وفروع الجامعة اللبنانية والجامعات الخاصة والمهنيات الرسمية والخاصة يوم 13-9-2019، ضمن نطاق بلدات وقرى قضاء النبطية بسبب المسيرة الحاشدة بذكرى عاشوراء والاجراءات الامنية المتخذة بقرار من مجلس الامن الفرعي".

 
وجاء في القرار الثاني: "حرصا على تسهيل تنقل المواطنين، ولعدم إمكان التحرك بسبب المسيرة الحاشدة في ذكرى عاشوراء في يوم 13 -9 - 2019 لمناسبة احياء مراسم عاشوراء في مدينة النبطية، وضمانا لحسن تنفيذ الإجراءات الامنية، تقفل من الساعة الحادية عشرة صباحا جميع الإدارات والمؤسسات العامة والبلديات واتحادات البلديات يوم 13 -9 - 2019 ضمن نطاق بلدات وقرى قضاء النبطية، بسبب المسيرة الحاشدة في ذكرى عاشوراء والاجراءات الامنية المتخذة بقرار من مجلس الامن الفرعي".
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