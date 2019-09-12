صياد مخالف أطلق النار باتجاه دورية قوى الامن وأصاب أحد عناصرها

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أصدرت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي - شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي:

بتاريخ 11/9/2019، واثناء قيام دوريتين من مفرزة استقصاء الشمال في وحدة الدرك الإقليمي بقمع مخالفات الصيد البري في محلة ضهور الحسين - خراج بلدة القيطع، ولدى محاولة توقيفه، أقدم أحد المخالفين على إطلاق النار من سلاح حربي نوع كلاشنكوف باتجاه الدورية، مما أدى الى إصابة عنصر في قدمه وقد جرى نقله الى احدى المستشفيات للمعالجة، وفيما كان المخالف يحاول شهر رمانة يدوية، اوقفه عناصر الدورية ويدعى:

خ. ن. (مواليد عام 1966، لبناني)

وضبطت بحوزته البندقية الحربية مع ممشط بداخله 28 طلقة، رمانة يدوية بندقية صيد، وآلية نوع "رينو رابيد".

بالتحقيق معه، تبين عدم حيازته رخصة صيد ورخصة حمل سلاح صيد.

أودع مع المضبوطات القضاء المختصّ بناءً على اشارته.